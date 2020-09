Lite a Tu sì que vales | tensione tra Teo Mammuccari e Rudy Zerbi | “Lo vai a dire a tuo fratello” VIDEO

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Una esibizione dividee TeoNel secondo appuntamento di Tu sì queil pubblico di Canale 5 ha visto l’esibizione di un giovane concorrente che ha cantato ‘Vedrai vedrai’, di Luigi Tenco. Un brano che il ragazzo ha voluto dedicare al nonno morto. Un’esibizione molto sentita ma che alla fine di essa ha provocato una forte discussione tra due giudice del talent, ovveroe Teo. Chi segue la trasmissione sa perfettamente che tra i due non scorre buon sangue, ma nella puntata del 19 settembre ci sono state delle scintille in studio. Teo ha sottolineato che vuole molto bene al prof di Amici ma non sopporta di lui quando non è coerente col giudizio. A quel punto lo speaker radiofonico si ...