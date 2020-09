L’acquisto di Vecino non sarebbe una cattiva idea per il Napoli (Di mercoledì 23 settembre 2020) Negli scorsi giorni avevamo discusso della necessità (non impellente) per il Napoli di acquistare un centrocampista, in modo da poter contare su sei giocatori in un reparto che generalmente si schiera a tre. Si era anche parlato della possibilità di prendere un giocatore dalle caratteristiche simili a quelle di Allan, affinché potesse assolvere più efficacemente al compito di giocare davanti alla difesa in un centrocampo a due. L’ultima indiscrezione di mercato racconta che effettivamente gli azzurri sono in trattativa con l’Inter per arrivare a Matias Vecino, un giocatore che già Maurizio Sarri avrebbe voluto portare a Napoli. In molti hanno storto il naso. La perplessità deriva dalle condizioni fisiche dell’uruguaiano, che attualmente sono un’incognita. È stato ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 23 settembre 2020) Negli scorsi giorni avevamo discusso della necessità (non impellente) per ildi acquistare un centrocampista, in modo da poter contare su sei giocatori in un reparto che generalmente si schiera a tre. Si era anche parlato della possibilità di prendere un giocatore dalle caratteristiche simili a quelle di Allan, affinché potesse assolvere più efficacemente al compito di giocare davanti alla difesa in un centrocampo a due. L’ultima indiscrezione di mercato racconta che effettivamente gli azzurri sono in trattativa con l’Inter per arrivare a Matias, un giocatore che già Maurizio Sarri avrebbe voluto portare a. In molti hanno storto il naso. La perplessità deriva dalle condizioni fisiche dell’uruguaiano, che attualmente sono un’incognita. È stato ...

