Juventus | tesoretto per Chiesa | l’esterno può essere il colpo last minute

Leggi su dailynews24

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Dopo l’arrivo di Alvaro Morata lanon ha intenzione di fermarsi e nelle ultime ore sta lavorando intensamente per mettere a punto gli ultimi tasselli della rosa di Andrea Pirlo. In ballo vari affari in uscita, poi si procederà a mettere a segno qualchenegli ultimi giorni di mercato. Luca Pellegrini nella giornata … L'articoloper: l’esterno puòil