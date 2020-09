“I nostri figli si spaventano”, maestro d’asilo licenziato per i troppi tatuaggi (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tatuato dalla testa ai piedi, un maestro d’asilo conosciuto per essere un art performer, è stato allontanato dalla scuola dove lavorava Il maestro Sylvain (Instagram screenshot)Sono stati i genitori ad avviare una segnalazione alla scuola, per chiedere l’allontanamento del maestro pluritatuato dei loro figli. Sylvain, è un maestro d’asilo in Francia, ma è completamente tatuato. Il Provveditorato ha scelto di spostarlo dall’asilo a scuole elementari e medie, dove forse i ragazzini un po’ più grandi, sono meno inclini a spaventarsi per il suo aspetto. Sylvain, 35 anni, è addirittura noto nel mondo degli art performer, con un altro nome: Freak Hoody, come si chiama su Instagram. Allontanato per i suoi ... Leggi su chenews (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tatuato dalla testa ai piedi, und’asilo conosciuto per essere un art performer, è stato allontanato dalla scuola dove lavorava IlSylvain (Instagram screenshot)Sono stati i genitori ad avviare una segnalazione alla scuola, per chiedere l’allontanamento delpluritatuato dei loro. Sylvain, è und’asilo in Francia, ma è completamente tatuato. Il Provveditorato ha scelto di spostarlo dall’asilo a scuole elementari e medie, dove forse i ragazzini un po’ più grandi, sono meno inclini a spaventarsi per il suo aspetto. Sylvain, 35 anni, è addirittura noto nel mondo degli art performer, con un altro nome: Freak Hoody, come si chiama su Instagram. Allontanato per i suoi ...

