Houston | Iss effettua manovra per evitare collisione con detriti

(Di mercoledì 23 settembre 2020) La Stazione Spaziale Internazionale (Iss) ha dovutore unadi riposizionamento orbitale perunaalcunispaziali di origine sconosciuta, probabilmente frammenti di un altro veicolo spaziale. Per spostarsi su un'orbita più alta l'Iss ha utilizzato i motori della navetta cargo Progress 75, accesi per 150 secondi. Durante lai 3 astronauti a bordo della base orbitante, il comandante Chris Cassidy della Nasa e i cosmonauti russi Anatolij Ivani in e Ivan Vagner, di Roscosmos, membri della Expedition 63, si sono spostati nel segmento russo per essere vicini alla loro navetta Sojuz Ms16 fino a pericolo scampato.Isarebbero transitati comunque a circa un chilometro e mezzo dalla Iss, ma per precauzione si è ...