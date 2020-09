Grande Fratello Vip | Elisabetta Gregoraci | il bacio con l’ex velino e la battuta su Flavio Briatore

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Il“per gioco” in piscina li ha fatti unire e orae Pierpaolo Petrelli sono vicini, molto. Che stia nascendo una coppia dentro la Casa del? Lei si è lasciata andata a una: “Ti fischiano le orecchie? Qualcuno ti nomina. I miei pretendenti, il mio ex marito, mio figlio…”. Pronta la risposta di lui: “Capirai. Uno per uno, fino a domani, bam!”. Insomma,tirato in ballo suo malgrado, nonostante si sappia che l’imprenditore non ama molto il reality e avrebbe preferito che la sua ex moglie non partecipasse. Dopo, perarriva l’amore con l’exdi ...