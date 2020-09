Genoa, piace Gojak della Dinamo Zagabria. In attacco c’è Torregrossa (Di giovedì 24 settembre 2020) Il Genoa è attivissimo sul mercato: colpo Gojak dalla Dinamo Zagabria. piace Torregrossa per l’attacco Il Genoa non perde tempo sul mercato e prosegue la propria campagna di rafforzamento targata Daniele Faggiano. Il direttore sportivo rossoblù è molto vicino ad Amer Gojak della Dinamo Zagabria. Come riportato da Sky Sport, il centrocampista classe ’97 costa circa 6 milioni di euro. Per l’attacco, in attesa di conoscere la decisione di Mario Balotelli, piace Ernesto Torregrossa del Brescia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 settembre 2020) Ilè attivissimo sul mercato: colpodallaper l’Ilnon perde tempo sul mercato e prosegue la propria campagna di rafforzamento targata Daniele Faggiano. Il direttore sportivo rossoblù è molto vicino ad Amer. Come riportato da Sky Sport, il centrocampista classe ’97 costa circa 6 milioni di euro. Per l’, in attesa di conoscere la decisione di Mario Balotelli,Ernestodel Brescia. Leggi su Calcionews24.com

Ranocchia sul suo futuro: «Non so se resto all’Inter»

Andrea Ranocchia ha fatto il punto sul suo futuro insieme all’agente Tullio Tinti nel centro di Milano. Il calciatore, ai margini del progetto dell’Inter, piace molto a Genoa e Sassuolo. «Se resto all ...

