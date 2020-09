ESL rivela grandi piani per ESL Pro Tour 2021

Leggi su esports247

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Dopo uno degli anni più duri di sempre per gli eventi di esport ESL vede con fiducia al futuro e ha già pubblicato il calendario del prossimo ESL Pro, il torneo più famoso al mondo di CSGO. Ovviamente la prima cosa che è stata sottolineata è che si tornerà al format in presenza con l‘evento LAN, con i giocatori fisicamente nella stessa arena a sfidarsi. Sebbene sia possibile anche svolgere questi tornei online quest’anno sia atleti che pubblico ha risentito per questa decisione obbligata. Prima novità sarà il taglio a soli 8 eventi durante tutto l’anno. Ciò permetterà qualità migliore e competizioni di livello più alto. Ciascuno di questi otto eventi avrà una durata di due settimane con un group stage nel primo fine settimana e i ...