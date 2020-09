“Era una spia cinese”. Una talpa nella polizia di New York? (Di mercoledì 23 settembre 2020) È stato arrestato con l’accusa di essere una spia del governo cinese e aver lavorato al soldo di Pechino per sorvegliare i sostenitori statunitensi del movimento indipendentista tibetano. Baimadajie Angwang, cittadino americano naturalizzato dal Tibet, era un agente di polizia di New York. Secondo una denuncia penale presentata al tribunale federale di Brooklyn, il 33enne … “Era una spia cinese”. Una talpa nella polizia di New York? InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 23 settembre 2020) È stato arrestato con l’accusa di essere unadel governo cinese e aver lavorato al soldo di Pechino per sorvegliare i sostenitori statunitensi del movimento indipendentista tibetano. Baimadajie Angwang, cittadino americano naturalizzato dal Tibet, era un agente didi New. Secondo una denuncia penale presentata al tribunale federale di Brooklyn, il 33enne … “Era unacinese”. Unadi New? InsideOver.

realvarriale : Ma che figuraccia! Era già discutibilissima la corsia preferenziale per un calciatore mentre è complicatissimo dare… - ivanscalfarotto : Risultato deludente sul piano dei numeri, nulla da dire, ma era una battaglia che valeva comunque la pena di essere… - ZZiliani : C’era una volta Calciopoli o c’è ancora? - LeBoudoirDesDi3 : Vedo in tl il rt di una fica in primo piano con l’# giovedì gnocca ... sono ancora in fase semi Rem e dico oddio gi… - Graziel69066979 : RT @stefanostaffa1: Tanti tanti anni fa c'era un programma dal titolo 'L'almanacco del giorno dopo'. Ve lo ricordate ? C'era una rubrica c… -

Ultime Notizie dalla rete : “Era una Guida al protocollo di rete VPN, la migliore protezione dai cyber risk Fortune Italia