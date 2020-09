Emma Stone si è sposata in segreto?

Leggi su meteoweek

(Di mercoledì 23 settembre 2020) L’attrice, tra le più grandi e amate della sua generazione in tutto il mondo, si sarebbein granqualche settimana fa. Secondo numerosi magazine di gossip molto attenti alle vicende hollywoodiana non sono la protagonista di La La Land sarebbe convolata a nozze, ma sarebbe anche in dolce attesa. Ecco gli … L'articolosi èin? proviene da www.meteoweek.com.