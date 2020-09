Caso Vannini | il legale di Ciontoli parla in aula | “Non voleva ucciderlo”

Leggi su viagginews

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Novità suldi Marco, da parte deldella famiglia. Ha fatto delle rivelazioni durante il processo d’Appello bis per l’omicidio del ragazzo. In questi giorni si sta svolgendo il processo d’Appello bis per l’omicidio del ventenne Marco, originario di Cerveteri, ucciso in casa della fidanzata con un colpo d’arma da … L'articolo, ildiin: “Nonucciderlo” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com