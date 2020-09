Caso Suarez, la FIGC apre un’inchiesta: la posizione della Juventus (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il Caso Suarez ha preso in contropiede tutto il mondo calcistico e probabilmente sarà al centro delle cronache sportive, e non, per parecchio tempo. E’ di pochi minuti fa la notizia riportata dall’ANSA secondo la quale la procura della FIGC avrebbe aperto un’inchiesta sui fatti, con l’epicentro della questione l’Università degli stranieri di Perugia. Il capo della procura, Giuseppe Chinè, avrebbe chiesto gli atti dell’indagine della magistratura ordinaria del capoluogo umbro. In tutto questo, al momento, la Juventus non risulterebbe indagata. Da quanto risulta, la società bianconera avrebbe avuto solamente un ruolo marginale in tutta questa incresciosa vicenda. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ilha preso in contropiede tutto il mondo calcistico e probabilmente sarà al centro delle cronache sportive, e non, per parecchio tempo. E’ di pochi minuti fa la notizia riportata dall’ANSA secondo la quale la procuraavrebbe aperto un’inchiesta sui fatti, con l’epicentroquestione l’Università degli stranieri di Perugia. Il capoprocura, Giuseppe Chinè, avrebbe chiesto gli atti dell’indaginemagistratura ordinaria del capoluogo umbro. In tutto questo, al momento, lanon risulterebbe indagata. Da quanto risulta, la società bianconera avrebbe avuto solamente un ruolo marginale in tutta questa incresciosa vicenda. LEGGI ANCHE: ...

