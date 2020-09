Anzio | interrotto il conferimento dei rifiuti all’impianto biogas di via della Spadellata

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Il nuovo impiantodidi viaSpata avrebbe dei problemi legati alla gestionecentrale che hanno reso necessaria l’interruzione deldai Comuni che se ne servono. La società – a quanto ci viene riferito da fonti interne – avrebbe rimosso anche un manager addetto alla gestionecentrale ed incaricato una società esterna per una consulenza. Il vice sindaco diDanilo Fontana, da noi contattato, ci ha confermato i problemi gestionali che potrebbe esserci: si tratterebbe di un problema legato a una biocella, elemento fondamentale per il buon funzionamento. Nel frattempo l’Arpa Lazio continua con le ...

