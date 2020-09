Agar agar | perché dovresti inserirlo nella tua alimentazione

(Di mercoledì 23 settembre 2020) L’è un ingrediente ancora poco conosciuto e usato ma ricco di proprietà benefiche. Scopriamo insieme le più importanti. Mai sentito parlare di? Si tratta di un gelificante naturale, estratto dalle alghe ed in grado di dare consistenza agli alimenti in modo sano. Oltre a consentirci di realizzare creme, budini e gelatine … L'articolo: perchétuaè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Mai sentito parlare di agar agar? Si tratta di un gelificante naturale, estratto dalle alghe ed in grado di dare consistenza agli alimenti in modo sano. Oltre a consentirci di realizzare creme, budini ...L’agar agar è un gelificante naturale. Scopriamone insieme le proprietà, le eventuali controindicazioni e come usarlo in cucina. L’agar agar (detto anche agar) è un gelificante naturale che negli ...