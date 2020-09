Venezia: Brugnaro, 'non starò più zitto con Governo, mantengano promesse' (Di martedì 22 settembre 2020) Venezia Mestre, 22 set. (Adnkronos) - Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro promette 'battaglia' con il Governo dopo la riconferma alle Comunali, soprattutto sul fronte sicurezza. "Su questo andiamo giù pesanti, vogliamo la polizia di Stato, un presidio forte su Mestre, soprattutto attorno alla stazione", spiega in conferenza stampa. Ora, dice, "non starò più zitto con il Governo, sono venuti qua tutti: hanno dato miliardi a Genova per il ponte e a Milano per l'Expo, ora hanno fatte promesse ai Veneziani e devono mantenerle, lo speriamo". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020)Mestre, 22 set. (Adnkronos) - Il sindaco diLuigipromette 'battaglia' con ildopo la riconferma alle Comunali, soprattutto sul fronte sicurezza. "Su questo andiamo giù pesanti, vogliamo la polizia di Stato, un presidio forte su Mestre, soprattutto attorno alla stazione", spiega in conferenza stampa. Ora, dice, "noncon il, sono venuti qua tutti: hanno dato miliardi a Genova per il ponte e a Milano per l'Expo, ora hanno fatteaini e devono mantenerle, lo speriamo".

borghi_claudio : Venezia ormai certa vittoria al primo turno di Brugnaro (cdx) - you_trend : ?? #BREAKING - Decision desk Quorum/YouTrend Luigi #Brugnaro (CDX) rieletto sindaco di Venezia al primo turno… - you_trend : ?? #BREAKING - Decision desk Quorum/YouTrend Too close to call a #Venezia: troppo presto per stabilire se Luigi… - zazoomblog : Venezia plebiscito per il centrodestra: Brugnaro rieletto sindaco al primo turno - #Venezia #plebiscito… - ParisiSonia : RT @you_trend: ?? #BREAKING - Decision desk Quorum/YouTrend Luigi #Brugnaro (CDX) rieletto sindaco di Venezia al primo turno #MaratonaYouT… -