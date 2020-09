Trapani resta in C: Tar Lazio respinge ricorso per B a 22 squadre (Di martedì 22 settembre 2020) Altra notizia non positiva per il Trapani Calcio che si è visto respingere ricorso respinto presentato al Tar del Lazio per la disputa della B a 22 squadre. Nella giornata di lunedì il giudice amministrativo è entrato nel merito della discussione e con la decisione presa, il club granata resta in serie C. La respinta del ricorso al Tar, fa seguito a quella precedente del Collegio di Garanzia del Coni. Già all’inizio di settembre il Tar del Lazio, competente per territorio aveva deciso di non applicare la sospensione cautelare in merito al ricorsi dei granata che mira al ripristino della B a 22 squadre -come riporta Trapanigranata.it. Nello specifico, il ... Leggi su itasportpress (Di martedì 22 settembre 2020) Altra notizia non positiva per ilCalcio che si è vistorerespinto presentato al Tar delper la disputa della B a 22. Nella giornata di lunedì il giudice amministrativo è entrato nel merito della discussione e con la decisione presa, il club granatain serie C. La respinta delal Tar, fa seguito a quella precedente del Collegio di Garanzia del Coni. Già all’inizio di settembre il Tar del, competente per territorio aveva deciso di non applicare la sospensione cautelare in merito al ricorsi dei granata che mira al ripristino della B a 22-come riportagranata.it. Nello specifico, il ...

ItaSportPress : Trapani resta in C: Tar Lazio respinge ricorso per B a 22 squadre - - pino_nostro : @lenuccia82 Eh mica male! Resta un long weekend tra Ragusa, Agrigento e i templi. Poi con calma la costa orientale… - ILOVEPACALCIO : Gds: '#Petroni non si decide. Cessione #Trapani, il Comitato resta in attesa' - siciliabasket : MERCATO. Vittorio Lazzari resta all'Urania Milano, ancora in prestito annuale da Trapani - -

Ultime Notizie dalla rete : Trapani resta REPUBBLICA - Trapani, ora c'è il rischio di non scendere in campo ForzaPalermo.it Leggere scosse sismiche nel Belice: Musumeci invia tecnici

Le leggere scosse sismiche che da qualche giorno si registrano nella Valle del Belice hanno indotto il governo Musumeci ad accendere i riflettori su ventuno di quei Comuni, ricadenti tra le province d ...

Mischia i colori sulla tela usando un trapano: il risultato vi lascerà a bocca aperta

Trapani e martelli in diretta, l'irresistibile Pierluigi Diaco che sbotta ancora merita la visione L'intervista a Bianca Berlinguer rovinata da trapani e martelli. I lavori in corso al quarto piano di ...

Le leggere scosse sismiche che da qualche giorno si registrano nella Valle del Belice hanno indotto il governo Musumeci ad accendere i riflettori su ventuno di quei Comuni, ricadenti tra le province d ...Trapani e martelli in diretta, l'irresistibile Pierluigi Diaco che sbotta ancora merita la visione L'intervista a Bianca Berlinguer rovinata da trapani e martelli. I lavori in corso al quarto piano di ...