Traffico Roma del 22-09-2020 ore 12 | 30

(Di martedì 22 settembre 2020)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane è chiuso Ponte Testaccio temporaneamente per la pulizia della strada si lavora Invece su via Tor Vergata per la ripavimentazione della strada Ci sono code tra via Tuscolana via Sandro Penna tra le 20 e le 6 sarà invece chiuso il tratto tra via Luigi Schiavonetti e via Carlo betocchi Sempre per l’avanzamento dei lavori in effetti camini chiuso il sottopasso della Tiburtina nei pressi di viale del Tecnopolo verso Tivoli lunghe code sulla Tiburtina in zona Appio Pignatelli code su via dell’Almone per un senso unico nei pressi di Acquasanta per ...