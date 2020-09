Tommaso Zorzi rivela la verità sulla sua condizione di salute in diretta al GF Vip (Di martedì 22 settembre 2020) Il Grande Fratello Vip 5 è iniziato da poco più di una settimana e già ne sono successe di tutti i colori. Nella puntata di ieri sera, 21 settembre 2020, per esempio è avvenuta la squalifica di Fausto Leiali dopo alcune uscite infelici riguardo a Benito Mussolini e la parola ne**o. Da ricordare anche il litigio tra Francesca Pepe e Tommaso Zorzi, i quali fin dall’inizio non sono mai andati d’accordo. Concentriamo, adesso, la nostra attenzione sul giovane influencer e sui suoi ricorrenti problemi di salute in questo breve lasso di tempo. L’ex star di Riccanza, infatti, già dopo un giorno ha dovuto abbandonare momentaneamente la casa del Grande Fratello Vip per problemi di salute. Alcuni subito si sono allarmati pensando si potesse trattare di Coronavirus, considerando ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 22 settembre 2020) Il Grande Fratello Vip 5 è iniziato da poco più di una settimana e già ne sono successe di tutti i colori. Nella puntata di ieri sera, 21 settembre 2020, per esempio è avvenuta la squalifica di Fausto Leiali dopo alcune uscite infelici riguardo a Benito Mussolini e la parola ne**o. Da ricordare anche il litigio tra Francesca Pepe e, i quali fin dall’inizio non sono mai andati d’accordo. Concentriamo, adesso, la nostra attenzione sul giovane influencer e sui suoi ricorrenti problemi diin questo breve lasso di tempo. L’ex star di Riccanza, infatti, già dopo un giorno ha dovuto abbandonare momentaneamente la casa del Grande Fratello Vip per problemi di. Alcuni subito si sono allarmati pensando si potesse trattare di Coronavirus, considerando ...

GrandeFratello : Dopo aver effettuato i regolari controlli medici, Tommaso Zorzi è rientrato nella Casa. #GFVIP - trash_italiano : Tommaso Zorzi isolato dagli altri coinquilini per via di un altro tampone? Lo sfogo andato in onda (per sbaglio?)… - BITCHYFit : Fulvio Abbate massacra Tommaso Zorzi: “Prepotente, supponente, tracotante, emblema della mediocrità glamour”… - AnnaGareggio : RT @impasticcata: tommaso zorzi sta facendo beneficenza senza neanche saperlo ugh his power is unmatched #gfvip - RedBengala : Fulvio criticato da tutti, in realtà ci ha visto lungo! ?? -