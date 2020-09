Serie A, Ciccio Graziani: “Juventus ancora superiore alle altre, Inter la più vicina” (Di martedì 22 settembre 2020) Ciccio Graziani, Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, ha espresso le sue opinioni dopo la prima giornata della Serie A 2020/2021. “Non abbiamo ancora visto l’Inter, ma la Juventus è apparsa quattro gradini sopra le altre – ha affermato l’ex attaccante della Nazionale – I nerazzurri saranno gli unici a rimanere sotto di un solo gradino, anche il Napoli però ha un progetto molto solido e nei prossimi anni lotterà per i grandi obiettivi.” Secondo Graziani, tra le possibili sorprese della stagione potrebbe esserci la Fiorentina: “E’ cresciuta tecnicamente e fisicamente, mentre il Torino è stata la delusione della prima giornata. Se continua così per loro sarà ... Leggi su sportface (Di martedì 22 settembre 2020)venuto ai microfoni di Radio Sportiva, ha espresso le sue opinioni dopo la prima giornata dellaA 2020/2021. “Non abbiamovisto l’, ma la Juventus è apparsa quattro gradini sopra le– ha affermato l’ex attaccante della Nazionale – I nerazzurri saranno gli unici a rimanere sotto di un solo gradino, anche il Napoli però ha un progetto molto solido e nei prossimi anni lotterà per i grandi obiettivi.” Secondo, tra le possibili sorprese della stagione potrebbe esserci la Fiorentina: “E’ cresciuta tecnicamente e fisicamente, mentre il Torino è stata la delusione della prima giornata. Se continua così per loro sarà ...

18.30 - Due importanti colpi in entrata per l'ASD San Luca allenato da Ciccio Cozza. Sono in arrivo il terzino sinistro Marco Cotroneo (l'anno scorso in B con il Pordenone) e il centrocampista ...

Basket giovanile, a Latina accordo tra quattro società per farlo crescere. Nel nome di Ciccio D’Alessio

LATINA – Nasce un nuovo polo cestistico a Latina, frutto dell’accordo tra New Basket Time e Nuova Pallacanestro Latina. Se ne saprà di più giovedì 24 settembre in occasione della presentazione ufficia ...

