Semedo: «Grazie Barcellona. È stato un sogno» (Di mercoledì 23 settembre 2020) Nelson Semedo ha salutato il Barcellona in attesa del suo trasferimento in Premier League al Wolverhampton Nelson Semedo ha salutato il Barcellona in attesa del suo trasferimento in Premier League al Wolverhampton. «Grazie mille Barcellona per avermi dato l’opportunità di vivere il sogno di indossare questa maglia, di giocare al Camp Nou, di imparare e godermi il massimo. Grazie per avermi fatto crescere come giocatore e come persona. Sono stati 3 anni meravigliosi che non dimenticherò mai. Ringrazio i miei compagni, lo staff, i tifosi e tutte le persone che mi hanno aiutato da quando sono arrivato fino ad oggi. Ti auguro buona fortuna». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Nelsonha salutato ilin attesa del suo trasferimento in Premier League al Wolverhampton Nelsonha salutato ilin attesa del suo trasferimento in Premier League al Wolverhampton. «milleper avermi dato l’opportunità di vivere ildi indossare questa maglia, di giocare al Camp Nou, di imparare e godermi il massimo.per avermi fatto crescere come giocatore e come persona. Sono stati 3 anni meravigliosi che non dimenticherò mai. Ringrazio i miei compagni, lo staff, i tifosi e tutte le persone che mi hanno aiutato da quando sono arrivato fino ad oggi. Ti auguro buona fortuna». Leggi su Calcionews24.com

ItaSportPress : Semedo-Barcellona, è addio: 'Grazie per avermi fatto vivere un sogno' - - DanVMor : Di questi tempi 35 milioni per Nelson Semedo mi fanno rimangiare ogni cosa detta su Mendes. Grazie Jorge sei un ami… - rizzia0 : bel colpo dei wolves con semedo,certo grazie anche ai soldi di jota - AlessandroPalm : @AlfredoPedulla Alfredo ma se il Barcellona incassa i 40 milioni di Semedo può riprovare per Lautaro? Grazie -

Ultime Notizie dalla rete : Semedo Grazie Barcellona, il saluto di Semedo: "Grazie per avermi fatto vivere un sogno" TUTTO mercato WEB Semedo-Barcellona, è addio: “Grazie per avermi fatto vivere un sogno”

Uno dei primi volti a salutare i blaugrana è Nelson Semedo. Il difensore portoghese si accasa al Wolverhampton, ma non dimentica l’avventura al Barça, come testimoniato dal post su Instagram: “Grazie ...

Uno dei primi volti a salutare i blaugrana è Nelson Semedo. Il difensore portoghese si accasa al Wolverhampton, ma non dimentica l’avventura al Barça, come testimoniato dal post su Instagram: “Grazie ...