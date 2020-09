Sant’Egidio | buona la prima | battuta la Ternana con un netto 5 a 0

Leggi su anteprima24

(Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSant’Egidio del Monte Albino (Sa) –, anzi ottima, lapartita del Sant’Egidio Femminile nella nuova stagione 2020/21. Le gialloblù hanno esordito in Coppa Italia contro laed hanno ottenuto unsuccesso per 5-0. Quello contro le umbre si trattava anche del primo match ufficiale dopo la pandemia da Covid-19 e l’ultima partita disputata dalle ragazze di mister De Risi era data 1° marzo. Per questo nei primi minuti del match si è sentita la lunga assenza dai campi da parte delle Leonesse. Laoccasionissima è della: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Pascale, alla sua centesima partita in gialloblu, compie un vero e proprio miracolo su tiro a botta sicura ...