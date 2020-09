Regionali | che succede dopo il pareggio 3 a 3?

Leggi su vanityfair

(Di martedì 22 settembre 2020) Come spesso accade dopo le elezioni in Italia, tutti sembrano aver vinto. Vale ancora di più con queste regionali finite in pareggio, 3 a 3 fra centrodestra e centrosinistra, dove ognuno può rivendicare un pezzetto di successo che si riporta anche a livello nazionale, nonostante le vittorie regionali abbiano, questa volta più che mai, uno spessore personale. Le liste civiche dei governatori sono primo partito in Veneto e Liguria, in Puglia e Toscana è stato significativo il voto disgiunto di molti elettori M5s che hanno scelto il candidato presidente del Pd e non quello indicato da Movimento pur votandone la lista.