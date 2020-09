Referendum, Di Maio: “Un risultato storico”. Zingaretti: “Ora avanti con le riforme”. Lega: “Sciogliere le Camere” (Di martedì 22 settembre 2020) Le reazioni politiche al risultato del Referendum. Di Maio: “Oggi è un risultato storico”. ROMA – Le reazioni politiche al risultato del Referendum. Il primo a commentare le proiezioni è stato Luigi Di Maio con un post su Facebook: “Quello raggiunto è un risultato storico – si legge nel post – torniamo ad avere un Parlamento normale, con 345 poltrone e privilegi in meno. E’ la politica che dà un segnale ai cittadini. Senza il MoVimento 5 Stelle tutto questo non sarebbe mai successo“. Che poi davanti ai giornalisti ha aggiunto: “E’ una vittoria di tutti, una vittoria del popolo …“. È la riforma degli italiani. Seguitemi. ... Leggi su newsmondo (Di martedì 22 settembre 2020) Le reazioni politiche aldel. Di: “Oggi è unstorico”. ROMA – Le reazioni politiche aldel. Il primo a commentare le proiezioni è stato Luigi Dicon un post su Facebook: “Quello raggiunto è unstorico – si legge nel post – torniamo ad avere un Parlamento normale, con 345 poltrone e privilegi in meno. E’ la politica che dà un segnale ai cittadini. Senza il MoVimento 5 Stelle tutto questo non sarebbe mai successo“. Che poi dai giornalisti ha aggiunto: “E’ una vittoria di tutti, una vittoria del popolo …“. È la riforma degli italiani. Seguitemi. ...

bendellavedova : .@nzingaretti se la prende con @Piu_Europa? Non gli vanno giù i tanti del #PD che si sono uniti al nostro No al… - pietroraffa : ??Con la vittoria del Sì al referendum, #Salvini e #Meloni sono riusciti a: - far risorgere Di Maio - allungare la… - Agenzia_Ansa : ??DIRETTA REFERENDUM | @luigidimaio : 'Esito storico, impossibile senza @Mov5Stelle ' 'Quello raggiunto oggi è un… - LauraGio_75 : RT @marioerdrago: @_kuball_ @luigidimaio Fortuna che sta cazzata l'ha detta a referendum chiuso. Altrimenti il risultato sarebbe stato in b… - Maurizi07267041 : RT @Corriere: Di Maio e Toninelli, rivincita su Billy Costacurta. Selfie con sorrisi e un «grazie» -