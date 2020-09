Oroscopo Branko domani 23 Settembre 2020 | previsioni tutti i segni

Leggi su controcopertina

(Di martedì 22 settembre 2020) ARIETE Luna amica in Sagittario, mentre Sole e Mercurio transitando in Bilancia ostacolano sia il vostro lavoro che i vostri rapporti interpersonali. Sarebbe il caso di prendere le distanze da quello che non vi riguarda direttamente e osservare lo svolgersi degli eventi. Giorno ideale per viaggiare, contattare persone lontane, organizzare un’uscita serale con gli amici. TORO Il cielo sopra il vostro capo è di buon auspicio per il vostro segno. Invita all’ottimismo, ad evadere dal solito tran-tran; dovreste essere più che ottimisti visto che avete solo un pianeta contro. Agevolazioni e favori nelle attività in proprio, tentate nuove strade nel lavoro dipendente, occasioni se cercate occupazione (Mercurio in Bilancia). L’amore guadagna punti e smalto. GEMELLI Contate sulla Luna favorevole: vi aiuta a sentirvi più leggeri e meglio disposti ad ...