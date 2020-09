Ora Di Maio apre al bipolarismo (Di martedì 22 settembre 2020) Se da una parte il Movimento 5 Stelle ha incassato la vittoria (praticamente scontata) al referendum sul taglio dei parlamentari, dall’altra si è aperta la solita tornata di riflessioni sulle elezioni locali. Il M5S, ancora una volta, è apparso in difficoltà nelle Regionali e, questa volta, non è bastata neanche l’alleanza in Liguria con il Pd con la convergenza sul nome di Ferruccio Sansa (come accaduto nel settembre scorso in Umbria). E ora il ministro degli Esteri (ed ex capo politico pentastellato) parla di fallimento dello schema tripolare, con l’apertura a un’alleanza stabile con il Centrosinistra. Luigi Di Maio bipolarismo, un’idea che rischia di far scomparire definitivamente il M5S. LEGGI ANCHE > A Lesina l’unico candidato sindaco (leghista) perde contro nessuno «Di ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 22 settembre 2020) Se da una parte il Movimento 5 Stelle ha incassato la vittoria (praticamente scontata) al referendum sul taglio dei parlamentari, dall’altra si è aperta la solita tornata di riflessioni sulle elezioni locali. Il M5S, ancora una volta, è apparso in difficoltà nelle Regionali e, questa volta, non è bastata neanche l’alleanza in Liguria con il Pd con la convergenza sul nome di Ferruccio Sansa (come accaduto nel settembre scorso in Umbria). E ora il ministro degli Esteri (ed ex capo politico pentastellato) parla di fallimento dello schema tripolare, con l’apertura a un’alleanza stabile con il Centrosinistra. Luigi Di, un’idea che rischia di far scomparire definitivamente il M5S. LEGGI ANCHE > A Lesina l’unico candidato sindaco (leghista) perde contro nessuno «Di ...

fattoquotidiano : LUIGI DI MAIO Era innanzitutto la sua partita, giocata in prima persona. E ora rivendica di aver accettato i rischi… - repubblica : Referendum, vince il Sì. Zingaretti: 'Al via riforme'. Di Maio: 'Ora proporzionale'. Salvini: 'Sarebbe morte della… - Capezzone : +++ULTIM'ORA, Agenzia Quasivero+++ S. Gennaro fa il miracolo a Di Maio, Conte e Giani: scioglimento del congiuntivo - brichiel : RT @fattoquotidiano: LUIGI DI MAIO Era innanzitutto la sua partita, giocata in prima persona. E ora rivendica di aver accettato i rischi [L… - Alfredo140856 : @DarioFanciullo Guarda che ne rimangono sempre 600. E chi ti dice che a casa ci andranno i cialtroni? Non ti pare s… -