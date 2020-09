Luis Suarez e l'inchiesta giudiziaria sulla sua prova di italiano (Di martedì 22 settembre 2020) AGI - La Guardia di finanza di Perugia ha rilevato irregolarità nella prova linguistica sostenuta dal calciatore del Barcellona Luis Suarez il 17 settembre e necessaria all'ottenimento della cittadinanza italiana. "Dalle attività investigative è risultato che gli argomenti oggetto della prova d'esame sono stati preventivamente concordati con il candidato e che il relativo punteggio è stato attribuito prima ancora dello svolgimento della stessa, nonostante sia stata riscontrata, nel corso delle lezioni a distanza svolte dai docenti dell'Ateneo, una conoscenza elementare della lingua italiana" è quanto si legge in una nota del procuratore Raffaele Cantone. I militari stanno procedendo ad acquisizioni documentali presso gli uffici dell'Università, ... Leggi su agi (Di martedì 22 settembre 2020) AGI - La Guardia di finanza di Perugia ha rilevato irregolarità nellalinguistica sostenuta dal calciatore del Barcellonail 17 settembre e necessaria all'ottenimento della cittadinanza italiana. "Dalle attività investigative è risultato che gli argomenti oggetto dellad'esame sono stati preventivamente concordati con il candidato e che il relativo punteggio è stato attribuito prima ancora dello svolgimento della stessa, nonostante sia stata riscontrata, nel corso delle lezioni a distanza svolte dai docenti dell'Ateneo, una conoscenza elementare della lingua italiana" è quanto si legge in una nota del procuratore Raffaele Cantone. I militari stanno procedendo ad acquisizioni documentali presso gli uffici dell'Università, ...

