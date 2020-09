L’arbitro Daniele De Santis e la sua compagna, uccisi: è caccia all’uomo (Di martedì 22 settembre 2020) Sono stati uccisi con numerose coltellate e alcuni testimoni hanno dichiarato di aver visto un uomo fuggire con in mano l’arma del delitto Daniele De Santis di 33 anni, arbitro di calcio e Eleonora Manta di 30 anni, la sua compagna, sono stati uccisi a Lecce. Il fatto è avvenuto in un condominio nel quartiere … L'articolo L’arbitro Daniele De Santis e la sua compagna, uccisi: è caccia all’uomo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 22 settembre 2020) Sono staticon numerose coltellate e alcuni testimoni hanno dichiarato di aver visto un uomo fuggire con in mano l’arma del delittoDedi 33 anni, arbitro di calcio e Eleonora Manta di 30 anni, la sua, sono statia Lecce. Il fatto è avvenuto in un condominio nel quartiere … L'articolo L’arbitroDee la sua: èall’uomo proviene da www.meteoweek.com.

repubblica : Lecce, l'arbitro Daniele De Santis ucciso con la sua compagna in casa: caccia all'uomo [aggiornamento delle 23:48] - fanpage : L'uomo accoltellato a morte nei pressi della stazione è l'arbitro Daniele De Santis, aveva solo 30 anni - Agenzia_Italia : Duplice omicidio a Lecce, uccisi l'arbitro di serie C Daniele De Santis e la fidanzata - initalianews : #Lecce, Duplice omicidio. Tra le vittime l’arbitro Daniele De Santis. #22settembre - antoniotrande : RT @repubblica: Lecce, l'arbitro Daniele De Santis ucciso con la sua compagna in casa: caccia all'uomo [aggiornamento delle 23:48] https://… -

Ultime Notizie dalla rete : L’arbitro Daniele La designazione per Udine: Di Bello arbitro, Chiffi al Var Calcio Atalanta