India, 12 morti: crolla un palazzo a Patel Compound, Bhiwandii (Di martedì 22 settembre 2020) 12 morti a Patel Compound a seguito del crollo di un palazzo. Molti sono ancora dispersi fra le macerie di questo edificio a 3 piani. Vediamo insieme cosa è accaduto in India. Quanto accaduto poche ore fa in India è una notizia che sconvolge la comunità Indiana e ci lascia una nota amara sulle infrastrutture … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 22 settembre 2020) 12a seguito del crollo di un. Molti sono ancora dispersi fra le macerie di questo edificio a 3 piani. Vediamo insieme cosa è accaduto in. Quanto accaduto poche ore fa inè una notizia che sconvolge la comunitàna e ci lascia una nota amara sulle infrastrutture … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Agenzia_Ansa : Crolla un edificio in #India, i morti salgono a 20 #ANSA - zazoomblog : Coronavirus in India oltre 75mila nuovi casi e mille morti - #Coronavirus #India #oltre #75mila - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, in India oltre 75mila nuovi casi e mille morti #coronavirus - bianca_caimi : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, in India oltre 75mila nuovi casi e mille morti #coronavirus - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in India oltre 75mila nuovi casi e mille morti #coronavirus -