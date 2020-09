Il virologo Pregliasco: «Gli stadi si possono riaprire, ma non solo ai ricchi» (Di martedì 22 settembre 2020) Mentre si attende al varco il nuovo Dpcm che arriverà a ottobre e dovrebbe consentire il via libera alla possibilità di riempire gli stadi italiani per una percentuale che va dal 20 al 40%, è ancora animata la discussione degli esperti sul tema. Il punto di partenza, che continua a fare notizia è Atalanta-Valencia, la partita che per molti ha significato l’inizio dell’incubo coronavirus nelle province del nord. Proprio partendo da quell’esperienza il coordinatore del Cts Miozzo si era detto contrario alla riapertura degli stadi. «Atalanta-Valencia non è esempio valido» Spiega invece Fabrizio Pregliasco, virologo dell’università di Milano al Corriere dello Sport «quella zona doveva già essere rossa ma fu lasciata open e ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 22 settembre 2020) Mentre si attende al varco il nuovo Dpcm che arriverà a ottobre e dovrebbe consentire il via libera alla possibilità di riempire gliitaliani per una percentuale che va dal 20 al 40%, è ancora animata la discussione degli esperti sul tema. Il punto di partenza, che continua a fare notizia è Atalanta-Valencia, la partita che per molti ha significato l’inizio dell’incubo coronavirus nelle province del nord. Proprio partendo da quell’esperienza il coordinatore del Cts Miozzo si era detto contrario alla riapertura degli. «Atalanta-Valencia non è esempio valido» Spiega invece Fabriziodell’università di Milano al Corriere dello Sport «quella zona doveva già essere rossa ma fu lasciata open e ...

