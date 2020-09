I guai di Salvini dopo le elezioni (Di martedì 22 settembre 2020) Matteo Salvini sconfitto in Toscana, oscurato dalla vittoria di Zaia in Veneto. Il centrodestra vince dove non ci sono candidati leghisti. Cosa potrebbe ancora andare storto per il Capitano? La sconfitta di Susanna Ceccardi è un risultato che colpisce prima di tutto il leader della Lega, che ora se la deve vedere nel centrodestra con Giorgia Meloni. Salvini ha perso principalmente in Toscana, replicando anche se con toni e modi diversi da quelli sperimentati in Emilia Romagna un tentativo di spallata incentrato sulla sua persona, anche se rivendica di non aver considerato il voto il trampolino per fare cadere il governo. Spiega il Fatto: Ebbene, fin quasi alle 8 della sera, i leader del centrodestra sembrano scomparsi, mentre gli altri sono già apparsi più volte davanti alle telecamere. Solo passate le 20 Matteo ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) Matteosconfitto in Toscana, oscurato dalla vittoria di Zaia in Veneto. Il centrodestra vince dove non ci sono candidati leghisti. Cosa potrebbe ancora andare storto per il Capitano? La sconfitta di Susanna Ceccardi è un risultato che colpisce prima di tutto il leader della Lega, che ora se la deve vedere nel centrodestra con Giorgia Meloni.ha perso principalmente in Toscana, replicando anche se con toni e modi diversi da quelli sperimentati in Emilia Romagna un tentativo di spallata incentrato sulla sua persona, anche se rivendica di non aver considerato il voto il trampolino per fare cadere il governo. Spiega il Fatto: Ebbene, fin quasi alle 8 della sera, i leader del centrodestra sembrano scomparsi, mentre gli altri sono già apparsi più volte davanti alle telecamere. Solo passate le 20 Matteo ...

Matteo Salvini sconfitto in Toscana, oscurato dalla vittoria di Zaia in Veneto. Il centrodestra vince dove non ci sono candidati leghisti. Cosa potrebbe ancora andare storto per il Capitano? La sconfi ...

Luca Zaia straripante, domina le elezioni in Veneto ma non solo: la sua figura si staglia ormai a livello nazionale, oscura Matteo Salvini e s’impone «sul campo» per la leadership del centrodestra con ...

