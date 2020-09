Harry Styles è in Italia: dove si trova, perché e quanto resterà? (Di martedì 22 settembre 2020) Il cantante di Watermelon Sugar, Harry Styles è stato avvistato in Italia. Harry Styles, ex cantante della boyband degli One Direction si trova in Italia. Le fan staranno impazzendo di gioia, ma sappiate che il bel cantante di Watermelon Sugar è blindatissimo in una villa di lusso. Come mai Harry è nel nostro Paese e … L'articolo Harry Styles è in Italia: dove si trova, perché e quanto resterà? è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 22 settembre 2020) Il cantante di Watermelon Sugar,è stato avvistato in, ex cantante della boyband degli One Direction siin. Le fan staranno impazzendo di gioia, ma sappiate che il bel cantante di Watermelon Sugar è blindatissimo in una villa di lusso. Come maiè nel nostro Paese e … L'articoloè insi, perché eresterà? è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

team_world : Fosse per noi, Harry Styles meriterebbe il ruolo principale in un eventuale nuova trasposizione cinematografica del… - vogue_italia : Harry Styles per la nuova collezione di @Coach - mtvitalia : Se hai visto #Golden tra le tendenze c'è un motivo ben preciso e questo motivo riguarda Harry Styles ???? - leggoascolto : RT @vogue_italia: Harry Styles per la nuova collezione di @Coach - colelilifilm : RT @vogue_italia: Harry Styles per la nuova collezione di @Coach -