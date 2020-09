«Grande Fratello Vip 5» | l’espulsione di Fausto Leali e le parole che non devono «scappare»

Leggi su vanityfair

(Di martedì 22 settembre 2020) La decisione del Grande Fratello Vip in merito all’espulsione di Fausto Leali, accusato di aver pronunciato una frase razzista nei confronti di Enock Barwuah, viene resa pubblica a tarda notte, dopo un preambolo nel quale il conduttore Alfonso Signorini spiegava come certe parole di uso comune abbiano cambiato la propria connotazione nel tempo. «Nero è il colore, negro è la razza» aveva detto Leali difendendo l’utilizzo di una parola che ha offeso la sensibilità non solo di Enock, che dentro la Casa gli ha spiegato di non utilizzarla mai più, ma anche del pubblico a casa, che dopo lo scivolone dello stesso Leali su Mussolini ha pensato che fosse proprio il momento di mandarlo fuori. https://twitter.com/GrandeFratello/status/1308159348716244993