"Enrico, ma dove sei...?". E Giani "molla" Mentana (Di martedì 22 settembre 2020) Sul posto era presente anche l'inviata del Tg La7, collegata con Enrico Mentana per la maratona elettorale. È prassi che il protagonista si fermi con i giornalisti, per un commento a caldo dopo una ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 22 settembre 2020) Sul posto era presente anche l'inviata del Tg La7, collegata conper la maratona elettorale. È prassi che il protagonista si fermi con i giornalisti, per un commento a caldo dopo una ...

matteosalvinimi : Dopo le emozioni della piazza di Firenze, vi aspetto tra poco, verso le 20.15, su La7 dove sarò collegato con lo st… - Italia_Notizie : 'Enrico, ma dove sei...?'. E Giani 'molla' Mentana - ilgiornale : Siparietto durante la maratona Mentana per le elezioni, quando Eugenio Giani, neo eletto in Toscana, prima cerca il… - enrico_gasta : RT @Giulio_Nosotti: Lo stadio per alcuni é solamente vedere la partita. Per me no. É aggregazione,cantare per 90', bere 20 birre e lanciarl… - angiuoniluigi : RT @Corriere: «Enrico dove sei?», e Giani pianta in asso la diretta di Mentana -

Ultime Notizie dalla rete : Enrico dove "Enrico, ma dove sei...?". E Giani "molla" Mentana ilGiornale.it “Un’ora sola Vi vorrei” su Rai2

Enrico Brignano torna in tv con un one man show inedito ... e allo stesso tempo divertita, dei fatti della settimana, dove la satira è il mezzo portante per decodificare e raccontare quel che accade ...

Opitergino e Mottense sono la roccaforte di Zaia: a Mansuè il governatore supera il 90%

TREVISO La Marca si conferma roccaforte di Luca Zaia, e si sapeva: dai suoi concittadini il governatore ottiene oltre sei punti di consensi personali in più rispetto a quelli attribuitigli in media da ...

Enrico Brignano torna in tv con un one man show inedito ... e allo stesso tempo divertita, dei fatti della settimana, dove la satira è il mezzo portante per decodificare e raccontare quel che accade ...TREVISO La Marca si conferma roccaforte di Luca Zaia, e si sapeva: dai suoi concittadini il governatore ottiene oltre sei punti di consensi personali in più rispetto a quelli attribuitigli in media da ...