(Di martedì 22 settembre 2020)di, i risultati del. Saranno Veronica Cimino (Insieme perdiin, Aperta Mente, Viviamo) e Massimiliano Calcagni (Siamodi, Lega, FDI, FI) a giocarsi alle amministrative didi. Cimino, in attesa dello scrutinio delle ultime due sezioni (segui qui la diretta in tempo reale), è in testa con il 28% delle preferenze; segue Calcagni al 25%.i primi di ottobre. Leggi anche:di: candidati ...

CorriereCitta : Elezioni Rocca di Papa 2020, il primo turno non basta: Comune al ballottaggio - ABRUZZOLIVETV : #Elezionicomunali2020. A #RoccaPia il #sindaco è Pasquale #Berarducci #abruzzo #cronaca #politica - ABRUZZOLIVETV : #Elezionicomunali2020 . #RoccadiCambio sceglie come #sindaco Gennarino #DiStefano #abruzzo #cronaca #politica - ABRUZZOLIVETV : #Elezionicomunali2020 . A #RoccadiBotte il #sindaco è Fernando Antonio #Marzolini #abruzzo #cronaca #politica - ilmamilio : Elezioni comunali Rocca di Papa: è ballottaggio Calcagni - Cimino. Affluiscono i dati del Ministero… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Rocca

Solo a Rocca di Papa in testa una lista civica. 8 comuni al ballottaggio Elezioni comunali nel Lazio: nei comuni strategici della Regione di Zingaretti, in quattro è avanti il Pd, in 6 guida il ...Alle Elezioni Comunali in programma a Venezia 2020 (20 e 21 settembre ... Il Movimento 5 Stelle elesse infine tre consiglieri: Davide Scano, Elena La Rocca e Sara Visman che in questa occasione ...