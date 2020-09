E’ ufficiale: Giacomo Pirozzi è sindaco di Calvizzano con il 68,44% di voti (Di martedì 22 settembre 2020) E’ definitivo, Giacomo Pirozzi è di nuovo sindaco di Calvizzano, con 5.048 voti e il 68,44% di preferenze. Sono state scrutinate tutte le sezioni, 10 su 10. Lo segue Giuseppe Santopaolo con 1258 e il 17,06%. Terzo invece Oscar Pisani con 1070 voti e il 14,51% di preferenze. Per Pirozzi ci saranno consiglio ben 11 … L'articolo E’ ufficiale: Giacomo Pirozzi è sindaco di Calvizzano con il 68,44% di voti Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 22 settembre 2020) E’ definitivo,è di nuovodi, con 5.048e il 68,44% di preferenze. Sono state scrutinate tutte le sezioni, 10 su 10. Lo segue Giuseppe Santopaolo con 1258 e il 17,06%. Terzo invece Oscar Pisani con 1070e il 14,51% di preferenze. Perci saranno consiglio ben 11 … L'articolo E’dicon il 68,44% diTeleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Giacomo_Dan : @DavideBattin @AlfonsoFuggetta Quello lo decide l'ufficio elettorale del comune: nel mio si mandavano su WhatsApp a… - gambale_giacomo : RT @crypticalfire: Dai primi #exitpoll sembrerebbe vincere il SÌ. È ufficiale: gli italiani sono la rovina degli stessi italiani. - ArocleLanzillo : Il 20 settembre 1870 Pio IX minacciò la scomunica a chiunque avesse ordinato di aprire il fuoco contro le mura Aure… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Ufficiale, Krause è il nuovo proprietario del Parma: Nuovo Inizio – la società composta dagli… - TrentinAgency : È ufficiale: diamo il benvenuto a Giacomo Gabrielli nella #TrentinAgencyFam Official: Welcome to the… -