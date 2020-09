Cinque milioni di test rapidi, per ora in porti e aeroporti. Arcuri pronto ad avviare l'iter (Di martedì 22 settembre 2020) Cinque milioni di test rapidi da usare nei porti e negli aeroporti, per controllare chi arriva dai Paesi ritenuti a rischio. Per il momento è così. Se poi si deciderà di utilizzarli nelle scuole, in modo da accelerare la gestione dei casi sospetti, dovrà deciderlo il Ministero della Salute. Ad HuffPost risulta che è questione di giorni, a breve il commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri farà partire la richiesta di offerta pubblica per acquistarli. Dopo averne parlato in riunione con il Comitato tecnico scientifico la settimana scorsa, dunque, Arcuri è pronto ad avviare l’iter per comprare i Cinque ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 22 settembre 2020)dida usare neie negli aero, per controllare chi arriva dai Paesi ritenuti a rischio. Per il momento è così. Se poi si deciderà di utilizzarli nelle scuole, in modo da accelerare la gestione dei casi sospetti, dovrà deciderlo il Ministero della Salute. Ad HuffPost risulta che è questione di giorni, a breve il commissario straordinario per l’emergenza Domenicofarà partire la richiesta di offerta pubblica per acquistarli. Dopo averne parlato in riunione con il Comitato tecnico scientifico la settimana scorsa, dunque,adl’per comprare i...

Ultime Notizie dalla rete : Cinque milioni Cinque milioni di test rapidi, per ora in porti e aeroporti. Arcuri pronto ad avviare l'iter L'HuffPost Palermo, pub chiuso per 5 giorni: non ha rispettato le misure anti-covid

da governo Musumeci 5 milioni a Riscossione Sicilia per compensare minori entrate 14:06Palermo, tensione in via Decollati: gli ospiti della missione hanno lanciato contro gli agenti il cibo e bruciato ...

Illimity e Fabrick (Gruppo Sella), via a joint venture nell’open banking

Fabrick conferirà azioni Hype a Illimity in cambio di azioni Illimity di nuova emissione pari al 7,5% del capitale per un controvalore di 45 milioni di euro. Inoltre Fabrick avrà il diritto di ...

