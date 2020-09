Catania, Raffaele: “Ci manca l’amalgama ma in Coppa vogliamo cominciare bene” (Di martedì 22 settembre 2020) Peppe Raffaele, tecnico del Catania, ha fatto il punto dopo i primi giorni di preparazione e in vista dell'impegno di mercoledì 23 settembre in Coppa Italia al Massimino contro una squadra di Serie D. "E' importante cominciare a giocare visto che è stato un precampionato strano. Ci serve l'adrenalina da portare in campionato e il match di Coppa Italia è utile anche per vedere il nostro livello di condizione. Dobbiamo essere bravi ad arrivare all'inizio del campionato nelle migliori condizioni e per questo bisogna sfruttare bene la sfida di Coppa Italia. Disponibili Pinto e Silvestri qualcuno ha poco minutaggio ma ho cinque sostituzioni e cercherò di mettere in campo la migliore formazione del momento. Dei nuovi arrivati non dico nulla ma tutti hanno lavorato ... Leggi su itasportpress (Di martedì 22 settembre 2020) Peppe, tecnico del, ha fatto il punto dopo i primi giorni di preparazione e in vista dell'impegno di mercoledì 23 settembre inItalia al Massimino contro una squadra di Serie D. "E' importantea giocare visto che è stato un precampionato strano. Ci serve l'adrenalina da portare in campionato e il match diItalia è utile anche per vedere il nostro livello di condizione. Dobbiamo essere bravi ad arrivare all'inizio del campionato nelle migliori condizioni e per questo bisogna sfruttare bene la sfida diItalia. Disponibili Pinto e Silvestri qualcuno ha poco minutaggio ma ho cinque sostituzioni e cercherò di mettere in campo la migliore formazione del momento. Dei nuovi arrivati non dico nulla ma tutti hanno lavorato ...

Peppe Raffaele, tecnico del Catania, ha fatto il punto dopo i primi giorni di preparazione e in vista dell’impegno di mercoledì 23 settembre in Coppa Italia al Massimino contro una squadra di Serie D.

Formazione: interrogativi e puntini di sospensione. Tutto passa dalla difesa

Se è vero, infatti, che ancora non ci si può aspettare il reale Catania di Raffaele vista la mancanza in rosa di due difensori, l’acerbo ambientamento dei nuovi e la mancanza di amichevoli sulle ...

