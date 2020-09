Alla fine Fausto Leali è stato squalificato dal GfVip (Di martedì 22 settembre 2020) Le frasi su Mussolini hanno smosso le coscienze. Quella sul «nero è un colore e neg*o è una razza» hanno reso la decisione finale inevitabile: Fausto Leali squalificato dal Grande Fratello Vip. Il cantautore lombardo, dopo le polemiche per alcune sue dichiarazioni all’interno della Casa di Cinecittà, è stato costretto ad abbandonare – con mestizia – il reality show di Mediaset. La decisione gli è stata comunicata durante la puntata andata in onda lunedì sera su Canale 5. LEGGI ANCHE > Iva Zanicchi difende Fausto Leali: «Mussolini, benché dittatore, ha fatto tante cose prima delle leggi razziali» «Il pubblico ti conosce bene, sia come grandissimo artista che come grande uomo ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 22 settembre 2020) Le frasi su Mussolini hanno smosso le coscienze. Quella sul «nero è un colore e neg*o è una razza» hanno reso la decisione finale inevitabile:dal Grande Fratello Vip. Il cantautore lombardo, dopo le polemiche per alcune sue dichiarazioni all’interno della Casa di Cinecittà, ècostretto ad abbandonare – con mestizia – il reality show di Mediaset. La decisione gli è stata comunicata durante la puntata andata in onda lunedì sera su Canale 5. LEGGI ANCHE > Iva Zanicchi difende: «Mussolini, benché dittatore, ha fatto tante cose prima delle leggi razziali» «Il pubblico ti conosce bene, sia come grandissimo artista che come grande uomo ...

