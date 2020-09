22 settembre, in Fvg 711 positivi (+7) e 14 nuovi contagi (Di martedì 22 settembre 2020) Trieste, 22 set – Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 711 (7 più di ieri). Cinque pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 21 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (350 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Oggi sono stati rilevati 14 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 4.404: 1.578 a Trieste, 1.440 a Udine, 987 a Pordenone e 385 a Gorizia, alle quali si aggiungono 14 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.343, i clinicamente guariti sono 8 e le persone in isolamento 677. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 69 a Pordenone e 7 a Gorizia Leggi su udine20 (Di martedì 22 settembre 2020) Trieste, 22 set – Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 711 (7 più di ieri). Cinque pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 21 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registratidecessi (350 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Oggi sono stati rilevati 14; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 4.404: 1.578 a Trieste, 1.440 a Udine, 987 a Pordenone e 385 a Gorizia, alle quali si aggiungono 14 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.343, i clinicamente guariti sono 8 e le persone in isolamento 677. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 69 a Pordenone e 7 a Gorizia

