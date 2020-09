Vidal ha firmato, e' un giocatore dell'Inter (Di lunedì 21 settembre 2020) ANSA, - MILANO, 21 SET - Arturo Vidal ha firmato il contratto che lo lega all'Inter per due anni con un'opzione sul terzo. Il giocatore ha sostenuto stamane le visite mediche, poi e' stato ad Appiano ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 21 settembre 2020) ANSA, - MILANO, 21 SET - Arturohail contratto che lo lega all'per due anni con un'opzione sul terzo. Ilha sostenuto stamane le visite mediche, poi e' stato ad Appiano ...

