Uomini e Donne, Jessica e Davide già si conoscevano? Rumors complotto (Di lunedì 21 settembre 2020) Si parla di complotto dopo la scelta di Jessica e Davide a Uomini e Donne. I due, durante l'ultima registrazione del programma, hanno deciso di iniziare ufficialmente la loro storia d'amore. Un colpo di fulmine? Sin dall'inizio, la Antonini aveva chiarito un fattore per lei importante: non appena avrebbe trovato la persona giusta se ne … L'articolo Uomini e Donne, Jessica e Davide già si conoscevano? Rumors complotto proviene da Gossip e Tv.

