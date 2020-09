The Elder Scrolls 6 e Starfield sono sviluppati su una nuova versione del motore grafico di Bethesda

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 21 settembre 2020) The6 edue titoliche non hanno più ricevuto nessun aggiornamento dai loro annunci. Svelati all'E3 del 2018, i giochirimasti in sordina per molto tempo. Tuttavia, dopo che Microsoft ha annunciato poche ore fa di aver acquistato ZeniMax Media, la società madre diarrivate alcune piccole informazioni relative a entrambi i giochi.In un post sul blog che parla dell'acquisizione di Xbox, Todd Howard diGame Studios ha parlato un po' della mossa e di cosa significa per lo sviluppatore andare avanti. In breve, Howard ha spiegato che Microsoft è stata partner difin dai primi anni 2000, quando Morrowind è stato pubblicato ...