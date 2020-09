Temporali e abbassamento delle temperature previsti tra martedì e mercoledì sulla Penisola

(Di lunedì 21 settembre 2020) Roma - L'area anticiclonica che da giorni abbraccia l'Europa centro-meridionale subirà una progressiva erosione nel corso della settimana, a causa dell'approfondimento di una saccatura atlantica verso l'Europa occidentale. Da essa si dipartiranno sistemi frontali con moto ovest-est che punteranno il Mediterraneo centrale e l'Italia, determinando un aumento dell'instabilità su gran partenostre regioni centro-settentrionali. Rimarranno invece più riparate quelle meridionali, ancora sotto la protezione dell'alta pressione, con tempo più stabile, soleggiato e caldo. METEO MARTEDÌ. Tempo instabile al Nord e su parteregioni tirreniche centro-settentrionali con qualche fenomeno già al mattino. In giornata piogge ein intensificazione al Nordovest con fenomeni su gran parte di ...

Ultime Notizie dalla rete : Temporali abbassamento

L’estate sembra ormai destinata a lasciare il passo al maltempo e all’autunno. Già da oggi temporali e piogge hanno iniziato a spazzare l’Italia, con diverse Regioni della Penisola in regime di allert ...Buongiorno e bentrovati amici del Centro Meteo Italiano. Siamo ormai entrati in una lunga fase instabile sull’Italia, probabilmente la più intensa nel giro degli ultimi 30-40 giorni. Con l’avvento del ...Ultimo giorno di sole a Roma: da domani nella capitale – ma anche in tutte le province del Lazio – inizierà una settimana di piogge e temporali con un drastico abbassamento delle temperature. A Rieti ...