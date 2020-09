Spider-Man per PS5 non riceverà una versione fisica standalone (Di lunedì 21 settembre 2020) Dal reveal ufficiale di PS5, Marvel's Spider-Man: Miles Morales è stato uno dei titoli su cui molti avevano gli occhi puntati. Ma all'inizio di questo mese, abbiamo ricevuto altre due sorprese. Innanzitutto, abbiamo appreso che Miles Morales arriverà anche su PS4, e poi che Marvel's Spider-Man riceverà una rimasterizzazione per PS5. Riguardo quest'ultimo, tuttavia, sembra che ci sia stata una mancanza di chiarezza su alcune cose. Ora, lo sviluppatore Insomniac Games ha finalmente chiarito alcuni interessanti punti.Tramite l'account Twitter ufficiale, lo sviluppatore ha confermato che non ci sono piani per il lancio di una versione fisica standalone. Allo stato attuale, l'unico modo noto per ottenere una copia del remaster è acquistare la Ultimate Edition di Miles Morales.In ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 21 settembre 2020) Dal reveal ufficiale di PS5, Marvel's-Man: Miles Morales è stato uno dei titoli su cui molti avevano gli occhi puntati. Ma all'inizio di questo mese, abbiamo ricevuto altre due sorprese. Innanzitutto, abbiamo appreso che Miles Morales arriverà anche su PS4, e poi che Marvel's-Man riceverà una rimasterizzazione per PS5. Riguardo quest'ultimo, tuttavia, sembra che ci sia stata una mancanza di chiarezza su alcune cose. Ora, lo sviluppatore Insomniac Games ha finalmente chiarito alcuni interessanti punti.Tramite l'account Twitter ufficiale, lo sviluppatore ha confermato che non ci sono piani per il lancio di una. Allo stato attuale, l'unico modo noto per ottenere una copia del remaster è acquistare la Ultimate Edition di Miles Morales.In ...

