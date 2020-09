Siviglia, Monchi: «La Lazio vuole Vazquez? Per noi è un giocatore importante» (Di lunedì 21 settembre 2020) Monchi, direttore sportivo del Siviglia, ha parlato sulle pagine del La Colina de Nervion di Franco Vazquez Monchi, direttore sportivo del Siviglia, ha parlato sulle pagine del La Colina de Nervion di Franco Vazquez. Queste le sue parole sull’obiettivo di mercato della Lazio. «Non c’è nessuna trattativa con la Lazio per Vazquez, tutto quello che so sulla questione l’ho letto in giro. Franco si è allenato anche oggi con la prima squadra e andrà a giocare la Supercoppa. Per noi è un giocatore importante». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 settembre 2020), direttore sportivo del, ha parlato sulle pagine del La Colina de Nervion di Franco, direttore sportivo del, ha parlato sulle pagine del La Colina de Nervion di Franco. Queste le sue parole sull’obiettivo di mercato della. «Non c’è nessuna trattativa con laper, tutto quello che so sulla questione l’ho letto in giro. Franco si è allenato anche oggi con la prima squadra e andrà a giocare la Supercoppa. Per noi è un». Leggi su Calcionews24.com

