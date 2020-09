Regionali | Eugenio Giani trionfa in Toscana

(Di lunedì 21 settembre 2020) Il candidato di sinistra,, ha rivendicato la vittoria alle elezioniincontro Susanna Ceccardi, candidata della Lega (estrema destra) di Matteo Salvini, che ha ammesso la sua sconfitta. “È una vittoria straordinaria“, ha dichiaratodavanti al suo comitato elettorale, mentre Susanna Ceccardi gli avrebbe mandato un sms, scrivendogli: “Adesso governa per il bene dei toscani“. Sui social, Susanna Ceccardi, esprime la sua amarezza e i ringraziamenti: «È stata una bella partita. Io ci ho creduto fino alla fine e non mi sono risparmiata un secondo. Ci ho messo anima e cuore, insieme a tutti quelli che mi hanno aiutata. Grazie in primis ad Andrea, il mio primo supporter, consulente, amico, il mio ...

Eugenio Giani batte Susanna Ceccardi in Toscana ... a patto di indicare il candidato del Pd in qualità di presidente di regione. Insomma, anche Myrta Merlino conferma: Pd e Conte salvati dal voto ...Pericolo scampato per il governo. I risultati che si stanno profilando in Puglia, con la conferma di Michele Emiliano, e soprattutto in Toscana, con l’elezione di Eugenio Giani, allontanano il pericol ...