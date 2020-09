RecensioneMotorola Razr 5G | bello bello in modo assurdo ma non per tutti

Leggi su wired

(Di lunedì 21 settembre 2020) Chi vuole distinguersi dalla moltitudine con un telefono oggi può, ma la scelta è obbligata. Tra i tanti, forse troppi prodotti in circolazione, l’unica vera novità è rappresentata dagli smartphone con schermo pieghevole e Motorola ha ora il dispositivo giusto per prendersi una quota di questa nicchia di lusso. Il5G, diciamolo subito, non è un telefono pere non potrebbe essere diversamente. Qui si paga l’innovazione, l’icona e la bramosia di essere un “early adopter”, un utente precoce. L’unica domanda a cui bisogna quindi dare una risposta è: ne vale la pena? La nostra risposta è sì, ma solo per chi compra questo prodotto con consapevolezza (anche dei limiti). Paradossalmente infatti il5G si apprezza di più quando ...