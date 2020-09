Rangnick: 'Alla Red Bull mi sono formato. Sacchi il migliore' (Di lunedì 21 settembre 2020) Nel giugno del 2012 Mateschitz, uno degli imprenditori più quotati fra Germania e Austria, incontrò Ralf Rangnick per cercare di convincerlo ad allenare il Salisburgo. In quel periodo Mateschitz aveva ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 21 settembre 2020) Nel giugno del 2012 Mateschitz, uno degli imprenditori più quotati fra Germania e Austria, incontrò Ralfper cercare di convincerlo ad allenare il Salisburgo. In quel periodo Mateschitz aveva ...

Marco77018284 : @86_longo Jovic ? Visto che Rangnick va alla Roma - FrankPuppeteer : @aleaus81 Ale ti stavo ascoltando in radio. Rangnick non ha allenato l'ultima volta il Lipsia nel 2018-19,per poi p… - VincyRea : Perché prendere #Allegri adesso ?!?!?! Perché prendere uno 'scienziato' alla #Monchi come #Rangnick, non si potrebb… - GM_Z_6 : @cortomuso alla prima occasione buona lo esonerano. Facciamo la sosta con un altro allenatore. Io betto su Rangnick… - OfficialRei7 : @SalGal1899 Allegri non tornerà alla Juve, al massimo Spalletti può andare li, al Milan arriverà Rangnick -

Ultime Notizie dalla rete : Rangnick Alla Rangnick si ritrova senza panchina: "Alla Red Bull mi sono formato. Sacchi il migliore" La Gazzetta dello Sport Milan, Rangnick attacca: “Rinnovo Ibrahimovic una contraddizione, quale strada vuoi seguire?”

Torna a parlare di Milan Ralf Rangnick. Il manager tedesco, a lungo al centro delle voci che lo volevano come nuovo epicentro del progetto rossonero (anche con un posto in panchina), ha rilasciato alc ...

Milan, Rangnick punge Ibrahimovic

Il tecnico tedesco è tornato a parlare dei rossoneri.

Calciomercato Roma, possibili novità in arrivo nell’area sportiva

Il calciomercato della Roma mai come adesso sta entrando nelle sue fasi cruciali. Con novità che potrebbero arrivare anche non legate esclusivamente ai calciatori. Sono passate solamente poche settima ...

Torna a parlare di Milan Ralf Rangnick. Il manager tedesco, a lungo al centro delle voci che lo volevano come nuovo epicentro del progetto rossonero (anche con un posto in panchina), ha rilasciato alc ...Il tecnico tedesco è tornato a parlare dei rossoneri.Il calciomercato della Roma mai come adesso sta entrando nelle sue fasi cruciali. Con novità che potrebbero arrivare anche non legate esclusivamente ai calciatori. Sono passate solamente poche settima ...