Perché il cane monta la gamba delle persone? Ecco quando preoccuparsi (Di lunedì 21 settembre 2020) Perché il cane monta la gamba del proprietario (e non solo)? Quante volte ce lo siamo domandato! D'altronde spesso questo 'vizietto' dei nostri amici a quattro zampe ci mette in imbarazzo soprattutto con gli ospiti e in pubblico. Tendiamo a sdrammatizzare con una battuta, ma i motivi per cui il cane si comporta così sono molteplici. Spesso si tratta di un gioco, altre volte la situazione può essere più seria. Sfatiamo subito un mito: quando il cane monta la gamba del proprietario o di un ospite, questo ha davvero poco a che fare con gli ormoni dell'animale. Sebbene il gesto rievochi proprio quella sfera, e per questo crea imbarazzo in pubblico, il cliché crolla con una semplice ...

