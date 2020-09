Percassi: “Un onore ospitare gli Azzurri, tributo ad una Bergamo colpita duramente” (Di lunedì 21 settembre 2020) Il presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi, ha commentato così attraverso il sito ufficiale del club la scelta da parte della Figc di far disputare Italia-Olanda, sfida in programma il 14 ottobre e valida per la Nations League, al Gewiss Stadium: “È un grande onore poter ospitare al Gewiss Stadium la partita degli Azzurri. Dopo 14 anni un incontro della nostra Nazionale maggiore ritorna nella nostra città: è questo un ulteriore tributo a Bergamo ed a tutti i bergamaschi colpiti così duramente da un nemico invisibile, ma devastante. Per aver scelto di giocare al Gewiss Stadium questa partita di Nations League ringrazio la Federazione Italiana Giuoco Calcio ed il suo Presidente Gabriele Gravina. Lasciatemi inoltre aggiungere che rivedere ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 21 settembre 2020) Il presidente dell’Atalanta, Antonio, ha commentato così attraverso il sito ufficiale del club la scelta da parte della Figc di far disputare Italia-Olanda, sfida in programma il 14 ottobre e valida per la Nations League, al Gewiss Stadium: “È un grandepoteral Gewiss Stadium la partita degli. Dopo 14 anni un incontro della nostra Nazionale maggiore ritorna nella nostra città: è questo un ulterioreed a tutti i bergamaschi colpiti così duramente da un nemico invisibile, ma devastante. Per aver scelto di giocare al Gewiss Stadium questa partita di Nations League ringrazio la Federazione Italiana Giuoco Calcio ed il suo Presidente Gabriele Gravina. Lasciatemi inoltre aggiungere che rivedere ...

